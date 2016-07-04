В Черниговской области в зоне вспышки АЧС введен карантин

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

В соответствии с сообщением, в период с 30 июня по 3 июля осуществлен обход 215 частных хозяйств, изъято, забито и сожжено более 70 голов свиней общим весом 5,21 т, вывезена и сожжена подстилка и продукты жизнедеятельности животных.

Закрыто движение транспортных средств в зоне села Хибаловка по автомобильной дороге А-251003 Вересочь – Кладьковка. Объезд в село Кладьковка осуществляется от автомобильной дороги Р-67 через село Дремайловка.

Читайте такжеВ неблагополучных по АЧС областях запретили торговлю живыми свиньями и подворный убой

Во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации, которое состоялось 1 июля, принято решение обеспечить работу свиноводческих хозяйств всех форм собственности в «закрытом режиме», временно ограничить на определенных территориях торговлю живыми свиньями, запретить подворный убой свиней на территории зоны наблюдения с целью реализации продуктов их убоя, принять меры по недопущению осуществления торговли в неустановленных местах.

Как сообщал УНИАН, в селе Хибаловка Куликовского района в личном подсобном хозяйстве 28-29 июня зарегистрирована гибель пяти из 32 голов свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (город Киев) установлен диагноз «африканская чума свиней».

В течение 2014-2015 годов в Черниговской области было зарегистрировано 24 случая заболевания АЧС, в том числе и в Куликовском районе. С начала 2016 года АЧС в Черниговской области зарегистрировано впервые.