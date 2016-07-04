В Житомирской области из-за укуса змеи госпитализирован 16-летний юноша
09:34, 04 июля 2016Новости регионов
144
В Житомирской области из-за укуса змеи госпитализирован 16-летний юноша.
На Житомирщине через укус гадюки госпитализированы 16-летнего юноши / Фото: УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
Читайте такжеЖитомирщина: женщина попала в реанимацию из-за укуса гадюки
Несчастный случай произошел 1 июля в Андрушевском районе Житомирской области. Юношу укусила змея во время сбора лесных ягод.
В настоящее время он находится в Андрушевской районной центральной больнице. Состояние пострадавшего стабильное. Медики оказывают парню необходимую помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter