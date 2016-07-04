В Житомирской области из-за укуса змеи госпитализирован 16-летний юноша. 

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

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Несчастный случай произошел 1 июля в Андрушевском районе Житомирской области. Юношу укусила змея во время сбора лесных ягод.

В настоящее время он находится в Андрушевской районной центральной больнице. Состояние пострадавшего стабильное. Медики оказывают парню необходимую помощь.