В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО

08:20, 04 июля 2016
Новости регионов
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В Одессу 1 июля доставили 15 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции. 

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, пятеро бойцов – в тяжелом состоянии,

«Встретили борт! 15 ребят... 5 тяжелых...», - написал Танцюра.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

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