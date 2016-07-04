В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, пятеро бойцов – в тяжелом состоянии,

«Встретили борт! 15 ребят... 5 тяжелых...», - написал Танцюра.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.