В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО
08:20, 04 июля 2016Новости регионов
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В Одессу 1 июля доставили 15 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, пятеро бойцов – в тяжелом состоянии,
«Встретили борт! 15 ребят... 5 тяжелых...», - написал Танцюра.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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