В Чернигове против главного санитарного врача области открыто уголовное производство

Против главного санитарного врача Черниговской области Николая Донца открыто уголовное производство по подозрению в растрате имущества.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУНП в Черниговской области, 30 июня после задержания главного санитарного врача Украины Святослава Протаса в Чернигове в кабинете главного санитарного врача области и у него дома также был проведен обыск.

Читайте такжеОблава на СЭС: за хищения задержан Протас, сейчас допрашивают главных санврачей регионовПравоохранители изъяли из кабинета главного санитарного врача Черниговской компьютерную технику, а сам Донец был доставлен на допрос.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В секторе коммуникаций также отметили, что Донца не задержали, поскольку ему стало плохо и он был госпитализирован в одну из черниговских больниц. Чиновник находится на больничном.

Читайте такжеВ Госсанэпидслужбе организовали схему завладения бюджетными средствами под видом выделения премийКак сообщал УНИАН, главный санитарный врач Украины Святослав Протас был задержан 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Санитарной службы Украины Александр Чепурной. Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, ведутся допросы 19 главных санитарных врачей областей, «некоторые из которых также будут задержаны».