В Сумах 17-летняя девушка получила множественные травмы - упала с 6-го этажа

В Сумах 17-летняя девушка получила множественные травмы в результате падения из окна 6-го этажа многоквартирного дома.

Как сообщила УНИАН начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова, инцидент произошел в Курском микрорайоне 30 июня.

Согласно сообщению, «скорую помощь» для пострадавшей вызвали очевидцы. В это время мать девушки находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеВ Шостке две женщины попали в реанимацию - выпали с 5-го этажаПо словам соседей, за несколько часов до трагедии из квартиры доносились крики, мать, которая регулярно употребляет алкогольные напитки, выбрасывала из окна личные вещи потерпевшей, вскоре выпала и сама девушка.

Пострадавшую в шоковом состоянии с множественными травмами, но в сознании, доставили в реанимацию. Все необходимые медикаменты она получает за счет медучреждения.

Сейчас полиция проводит по данному факту проверку.