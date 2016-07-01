На Луганщине планируют оздоровить 20 тысяч детей

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, также привлечено более 2 млн внебюджетных средств.

Всего в области проживает около 60 тыс. детей, из которых 31 тыс. 288 подлежат обязательному оздоровлению согласно действующему законодательству, в том числе дети-переселенцы.

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Отмечается, что с начала июня оздоровлением и отдыхом охвачены 13 тыс. 285 детей, среди них 8 тыс. 253 ребенка льготных категорий, оздоровлены 2 тыс. 514 детей, 10 тыс. 771 охвачены отдыхом.

Всего планируется оздоровить и предоставить летний отдых 20 тыс. детей региона.

"К отдыху луганских детей активно приобщаются партнеры из Ровенской, Черновицкой, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Волынской, Львовской, Одесской областей, где уже отдохнули 1 тыс. 125 детей", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам заместителя председателя облгосадминистрации Ольги Лишик, этим летом дети отдохнут за пределами Украины: в Латвии, Литве, Румынии, Хорватии и Австрии.

«Из областного бюджета выделены средства для отдыха и оздоровления детей, проживающих в так называемой «серой зоне». Мы стараемся делать максимум возможного для нашего подрастающего поколения, чтобы все проблемы сегодняшнего времени дети чувствовали как можно меньше», - сказала чиновница.