В Одессе снят запрет на купание на всех пляжах.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, на городских пляжах Одессы сняты ограничения по купанию: вода отвечает нормативным требованиям.

«Как сообщает Управление Госпродпотребслужбы в Одессе, по состоянию на 30 июня, вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» по санитарно-микробиологическим показателям отвечает нормативным требованиям», - отметили в горсовете.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня в Одессе на шести наиболее популярных пляжах - «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» - было запрещено купаться в связи с ухудшением микробиологических показателей проб морской воды.