В больницах Измаила остается 51 пострадавший от кишечной инфекции
09:38, 01 июля 2016Новости регионов
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В медицинских заведениях Измаила Одесской области по состоянию на 1 июля находится 51 пострадавший от кишечной инфекции, в том числе 39 детей.
В больницах Измаила находится 51 пострадавший от кишечной инфекции / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего в течение 16-30 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратилось 776 человек (из них 449 детей) - жителей Измаила и с. Броска Измаильского района.
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Напомним, по данным Минздрава, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.
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