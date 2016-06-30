В Киеве 1-3 июля будет очень жарко

С 1 по 3 июля в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 1 июля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

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