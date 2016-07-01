Всемирный банк готов оказать поддержку Киеву в сфере здравоохранения

Как передает пресс-служба КГГА, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник после встречи с представителем Всемирного банка Фоном Зао.

«Мы предложили представителям Всемирного банка приобщиться к модернизации системы здравоохранения города и получили поддержку во внедрении новых методов финансирования», - сказал он.

По словам чиновника, киевские власти готовы начать пилотное внедрение проекта.

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«Мы готовы начать пилотное внедрение новых методов оплаты поставщиков уже с 2017 в рамках проекта, разделить на покупателя и поставщиков сектор здравоохранения с организацией отдельного структурного подразделения в составе Департамента здравоохранения, который будет исполнять роль плательщика. Также мы хотим изменить организационно-правовую форму учреждений здравоохранения, предоставив им больше автономии для принятия решений», - отметил Поворозник.

Он подтвердил, что Всемирный банк готов предоставить техническую поддержку во внедрении электронного здравоохранения и приобщиться к разработке мастер-планов.