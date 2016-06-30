В Шостке две женщины попали в реанимацию - выпали с 5-го этажа

В городе Шостка Сумской области за сутки две женщины травмировались, выпав с балконов собственных квартир на пятом этаже многоквартирных домов.

Как сообщила УНИАН начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова, 29 июня днем на линию «102» позвонил прохожий, который сообщил, что из окна квартиры на 5-м этаже выпала женщина.

На место была направлена следственно-оперативная группа полиции и «скорая помощь». Как пояснила правоохранителям 46-летняя пострадавшая, она решила поправить с балкона телевизионную антенну, потянулась за кабелем возле перил, и не удержавшись, выпала с 5-го этажа. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Шосткинской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у нее перелом костей таза.

В тот же день реанимационное отделение Шосткинской ЦРБ попала 34-летняя местная жительница с диагнозом «переломы костей таза и ребер».

Читайте такжеВ Лисичанске двое 8-летних детей травмировались, выпав из маршруткиКак выяснили правоохранители, женщина также выпала с балкона собственной квартиры на 5-м этаже. О трагедии с дочерью ее мать, которая в это время также была в квартире, узнала от правоохранителей, которые поднялись в квартиру для выяснения обстоятельств происшествия. По словам 56-летней женщины, дочь спала, поэтому, что могло с ней произойти, она не знает.

По данным фактам полицейские проводят дальнейшие проверки.