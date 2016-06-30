Ивано-Франковщина: в больницах остаются 60 людей, отравившихся на двух свадьбах

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, по состоянию на 29 июня на стационарном лечении находились 24 больных, которые отравились на свадьбе в городе Тлумач, (в т.ч. 23 больных в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице, из них трое детей 2000 г.р., 2002 г.р., 2011 г.р. и 1 человек – в Галицкой ЦРБ). Самовольно покинули стационар 2 человека. Предварительный диагноз больных - острый гастроэнтероколит, гастроэнтерит, энтерит».

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Одновременно на стационарном лечении в Надворнянской центральной районной больнице находятся 36 больных, которые отравились на свадьбе в «Дубраве» Богородчанского района. Среди них 5 детей до 15 лет. Также 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Предварительный диагноз заболевания - «острый гастроэнтероколит».

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области после свадьбы 25 июня в одном из заведений общественного питания в городе Тысменица 26 гостей попали с пищевым отравлением в областную инфекционную больницу. Среди пострадавших и молодожены. Часть больных находилась в реанимации. Медики предполагают, что причиной отравления стали колбасные изделия, которые организаторы свадьбы купили у частного производителя.

Вечером 28 июня начали поступать экстренные сообщения из Надворнянской центральной районной больницы о случаях заболевания острым гастроэнтероколитом среди лиц, которые 25-26 июня были на свадьбе в заведении общественного питания «Дубрава» в поселке Богородчаны. По состоянию на 28 июня было госпитализировано 14 человек.