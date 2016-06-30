Харьковщина: в летнем лагере отравились дети - всех госпитализировали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Дети в возрасте от 7 до 16 лет с пищевой токсикоинфекцией были госпитализированы накануне из летнего лагеря в селе Нижний Бурлук.

Читайте такжеНа Прикарпатье зафиксировано массовое отравление людей на свадьбе

Один ребенок находится в областной больнице, десять - в Шевченковской центральной районной больницы. Состояние детей удовлетворительное. Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое обследования детского лагеря, продолжаются первоочередные следственные действия.

По факту отравления детей начато уголовное производство по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей).

Как сообщал УНИАН, Украину накрыла волна летних отравлений. Одно из наиболее массовых - вспышка кишечных отравлений на Одещине. 16-26 июня в Измаильскую районную больницу (Одесская область) с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились более 720 человек (из них свыше 420 детей) местных жителей города Измаил, сел Броска и Матроска Измаильского района. Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Согласно предварительным данным, причиной заболевания стало потребление недоброкачественной воды.