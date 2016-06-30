Пятеро близнецов - в удовлетворительном состоянии: уже самостоятельно дышат

Об этом сообщили в отделе охраны материнства и детства Департамента здравоохранения и социальной защиты Одесской ОГА. Все они отсоединены наконец от аппаратов дыхательной поддержки, а также могут питаться самостоятельно. Малышей перевели из реанимации в обычную палату. И мать и малыши получают всю необходимую медицинскую помощь и обеспечены медикаментами в полном объеме.

Как известно, пятерня была диагностирована у одесситки еще при первом ультразвуковом исследовании на 8-й неделе беременности. После этого пациентка находилась под постоянным наблюдением.

Читайте такжеМаме, которая родила пятерых малышей, подарили 3-комнатную квартиру в Одессе

Трое мальчиков и две девочки с низким весом (соответственно 1810 грамм, 1190 грамм, 1720 грамм, 1250 грамм и 1450 грамм) родились на 30 неделе беременности путем кесарева сечения.

Многоплодные роды с пятью младенцами – уникальный для Украины случай.