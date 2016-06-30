В больницах Измаила остается 61 пострадавший от кишечной инфекции
09:09, 30 июня 2016Новости регионов
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В медицинских учреждениях г. Измаила Одесской области остается 61 пострадавший от кишечной инфекции, из них - 51 ребенок.
Большинство отравленных - дети / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В целом в течение 16-29 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 770 человек, из них 448 детей.
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Как сообщал УНИАН, пострадавшие от кишечной инфекции начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня. По данным Минздрава, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.
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