В Тернопольской области госпитализирован 14-летний подросток - упал с моста и задел высоковольтную линию

В Тернопольской области госпитализирован 14-летний подросток, который упал с моста и задел высоковольтную линию.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несовершеннолетнего жителя Подволочиска доставили в районную больницу сегодня.

Установлено, что группа детей играла на мосту, по которому ездит автотранспорт. Пострадавший перелез через ограждение, стал на металлическую арматуру, поскользнулся и упал с 7-метровой высоты. Падая, парень задел провода высоковольтной линии для электропоездов, которая проходит под мостом.

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Решается вопрос о его транспортировке в областную детскую больницу.