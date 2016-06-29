Штаб Ахметова запускает программу отдыха "Мирное лето – детям Донбасса – 2016"

29 июня 2016 года Штаб Рината Ахметова начинает прием заявок по программе «Мирное лето – детям Донбасса – 2016», по которой дети из Донецкой области смогут бесплатно отдохнуть в лагерях Святогорска и на Азовском море. Об этом в ходе онлайн-конференции сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

В программе могут принять участие дети в возрасте 8-12 лет, проживающие на неподконтрольной территории и в «серой зоне» Донецкой области. Приоритет будет отдаваться тем детям, которые в прошлом году не участвовали в программе «Мирное лето – детям Донбасса», а также детям из многодетных или неполных семей.

Читайте также143,5 тыс. наборов выживания выдали мобильные бригады Штаба Ахметова за 1 год«Здоровье, отдых, счастье детей всегда были в приоритете у Рината Ахметова. Сейчас все усилия Гуманитарного штаба направленны на то, чтобы помочь справиться с тяжелой ситуацией и условиями, в которых оказались дети, в период военных действий. Сегодня, 29 июня, мы запускаем программу «Мирное лето – детям Донбасса – 2016». Эта программа направлена на физическое и психологическое оздоровление деток в лагерях на море и в лесу», – рассказала Римма Филь.

В рамках программы летнего отдыха с 1 по 28 августа планируется оздоровить 500 детей Донбасса. В течение месяца будут открыты 2 смены в лагере «Альбатрос» (пос. Стрелковое, Херсонская область) с 1 по 14 августа и с 15 по 28 августа, во время которых смогут отдохнуть 300 детей. И 1 смена в лагере «Солнечный» в центре курортной зоны Святогорска, с 1 по 14 августа, для 200 детей.

Читайте такжеГуманитарная помощь для жителей "горячих точек": волонтеры снова побывали в Песках Проезд к местам отдыха родители оплачивают самостоятельно. Пребывание в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба.

Кроме масштабной развлекательной программы в лагерях будут работать 2 команды психологов, прошедших в прошлом году обучение от Штаба Ахметова по курсу «Травма войны». Психологи будут проводить занятия и консультации, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния ребенка, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации.

«Детки, которые приедут на отдых, живут сейчас в состоянии войны. Особенно в «серой зоне», где не прекращаются обстрелы, и семьи вынуждены прятаться в подвалах. С этими детьми будут работать психологи, они получат максимально комфортные условия отдыха. Гуманитарный штаб выбрал самые лучшие оздоровительные центры. Мы очень надеемся, что с помощью этой программы наши маленькие земляки смогут полноценно отдохнуть и восстановиться», ‒ сказала Римма Филь.

Читайте также74% матерей не отказались от грудного вскармливания на Донбассе, ‒ Джованна Барберис, глава ЮНИСЕФ в УкраинеПодать заявку на участие ребенка можно на горячую линию Штаба Рината Ахметова 0 800 509 001 или электронную почту helpdonbass@fdu.org.ua (обязательно указав тему письма ЛЕТО2016).

Перечень документов, необходимых для участия в программе:

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;

ксерокопия паспорта одного из родителей с указанием прописки;

ксерокопия идентификационного кода одного из родителей;

ксерокопия справки переселенца (для переселенцев);

справка об эпидемиологическом окружении;

справка из лечебного учреждения о состоянии здоровья (форма 079/У);

справка/выписка из карты прививок (в т.ч. указание даты последней прививки), а именно:

БЦЖ (прививка от туберкулеза, не менее 1);

АКДС (прививка от коклюша, дифтерии, столбняка);

Полиомиелитная прививка (ИПВ, ОПВ);

КПК («Приорикс») ‒ прививка против кори, эпидпаротита и краснухи.

ксерокопия удостоверения многодетной семьи/документа, подтверждающего статус матери-одиночки;

согласие родителей на работу с ребенком психологов.