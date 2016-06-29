Во Львовской области в зверинце лев покусал двух посетителей

Во Львовской области в частном зверинце лев покусал двух посетителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции 27 июня поступило сообщение от врачей скорой помощи, что на территории частного зоопарка, расположенного возле города Самбор, лев напал на двоих мужчин.

Как установили правоохранители, лев покусал 53-летнего местного жителя и его 49-летнего товарища. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и пытались покормить животное. При этом посетители пренебрегли правилами безопасности и поведения на территории зверинца.

Каретой скорой помощи пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Самборской районной больницы с рваными ранами руки у одного и ноги у другого. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение правил безопасности и условий содержания животных в зверинце. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.