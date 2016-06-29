В Николаевской области зафиксировали вспышку АЧС

Специалисты ветеринарной медицины выявили вспышку смертельно опасного для животных заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) – в селе Крынка Первомайского района Николаевской области на частной ферме «Партизанская искра», где погибли 9 из 125 содержащихся там свиней.

Об этом сообщила пресс-служба Госуждарственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«28 июня 2016 в частном сельскохозяйственном предприятии «Партизанская искра», что в селе Крынка Первомайского района Николаевской области, специалисты ветеринарной медицины зафиксировали вспышку АЧС. В упомянутом хозяйстве погибло 9 из 125 голов свиней», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ трех селах Черновицкой области объявлен карантин из-за вспышки АЧСВ пресс-службе также отметили, что в селе Крынка 396 дворов, в которых содержится 90 голов свиней. Во время обхода этих дворов специалисты ветмедицины не обнаружили клинических признаков АЧС. На данный момент проводятся противоэпизоотические мероприятия.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 11 вспышек АЧС, в том числе в Полтавской и Одесской областях – по три, в Житомирской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой и Черновицкой – по одной.

Читайте такжеВетеринары зафиксировали первую вспышку АЧС в Хмельницкой областиВ 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по два, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом в 5 из этих вспышек произошли в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.