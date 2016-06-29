На Прикарпатье зафиксировано массовое отравление людей на свадьбе

В Ивано-Франковской области зафиксировано массовое отравление людей еще на одной свадьбе.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, вечером 28 июня начали поступать экстренные сообщения из Надвирнянской центральной районной больницы о случаях заболевания острым гастроэнтероколитом среди лиц, которые 25-26 июня были на свадьбе в заведении общественного питания «Дубрава» в поселке Богородчаны.

По состоянию на 21.00 28 июня госпитализированы 14 человек (13 человек - в Надвирнянскую ЦРБ, Ивано-Франковская область, 1 человек – в областную клиническую инфекционную больницу).

Читайте такжеВ Николаевской области 14 человек госпитализированы с острой кишечной инфекциейНа объекте возникновения вспышки проведена дезинфекция. Мероприятия по локализации и ликвидации вспышки острой кишечной инфекции продолжаются. У пациентов уточняется диагноз и определяется круг контактных лиц.

Тем временем количество пострадавших от отравления на свадьбе в городе Тысменица возросло до 26 человек.

В частности, в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу госпитализированы 25 человек и 1 человек госпитализирован в Галицкую центральную районную больницу.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 июня после свадьбы 25 июня в Тысменице из 80 гостей госпитализировали 22. Среди пострадавших и молодожены.