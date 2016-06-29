В Одессе запретили купаться на шести пляжах

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета.

«Купаться на шести пляжах в Черном море не рекомендовано на основании результатов исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных Одесским областным лабораторным центром Госсанэпидемслужбы Украины», - отметили в департаменте.

С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендовано воздержаться от морского водопользования на пляжах «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег».

Ограничения действуют до особого распоряжения.