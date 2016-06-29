Измаилу выделили 5 млн грн на приобретение лекарств и питьевой воды

Об этом в Facebook сообщил городской голова Андрей Абрамченко. По его словам, соответствующее решение было принято на совещании 24 июня.

«Прошло заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС. Городу выделена финансовая помощь в 5 млн грн (из резервного фонда) на мероприятия, связанные с приобретением лекарственных препаратов, питьевой воды, средств обеззараживания систем водоснабжения, скважин, выгребных ям, систем ливневой канализации и открытых водоемов», - написал Абрамченко.

Он также высказал благодарность всем за оказанную городу помощь.

«В первые дни нам очень нужны были педиатры и врачи-инфекционисты. И они приехали из Одесской области, Херсона, Николаева и близлежащих районов, и оказали большую помощь. Наши медики вернулись из отпусков и работали по двое-трое суток – было очень тяжело», - отметил городской голова.

По его словам, с 16-го на 17 июня в медучреждения города поступило 50 человек, с 17-го на 18 уже было 150. Поэтому надо было принимать экстренные меры.

«Нами был полностью задействован наш бюджет - резервный фонд, в котором на момент вспышки было 780 тыс. грн. Мы его полностью использовали на медикаменты, питьевую воду и дезсредства. Нам оказали помощь», - подчеркнул Абрамченко.

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«По указанию городского головы Одессы Геннадия Труханова в Измаил поставляют питьевую воду», - добавил Абрамченко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 июня, количество пострадавших в результате отравления в Измаильском районе Одесской области достигло 691 человека, из которых 394 ребенка.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня.

В Минздраве информировали, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.