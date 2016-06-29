Количество пострадавших от кишечной инфекции в Измаиле растет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 16-27 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит обратилось 757 человек (из них 439 детей) местных жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНемытые фрукты и сырая вода - основные факторы заражения кишечными инфекциями

Итак, по состоянию на 28 июня речь идет о количестве 757 человек по сравнению с 732 за предыдущие сутки. В то же время, по данным ГСЧС, количество госпитализированных уменьшается – 119 человек (против 136 в понедельник).

Среди госпитализированных на сегодняшний день - 89 детей.

В ГСЧС констатировали, что специалисты СЭС осуществляют комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Предварительная причина заболевания – употребление недоброкачественной воды.

Как сообщал УНИАН, пострадавшие начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.