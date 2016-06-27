Житомирщина: подросток получил 50% ожогов тела из-за селфи на крыше поезда

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, несчастный случай произошел вчера поздно вечером.

«Предварительно установлено, что парень, прогуливаясь недалеко от железнодорожного вокзала, решил сделать селфи на крыше одного из вагонов. Для этого он попытался залезть на неподвижный вагон, находившийся в 250 м от помещения вокзала, а в результате получил электрический ожог 50% тела», - говорится в сообщении.

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15-летнего подростка госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.