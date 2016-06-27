Вода в Измаиле уже пригодна для употребления: завтра планируют отменить ЧП

Об этом в Facebook сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, на улицах города стоят бочки с питьевой водой, которая выдается без ограничений и бесплатно.

«Бочки стоят у супермаркета «Копейка» на проспекте Мира, в районе перекрестка улиц Шевченко и Репина, Краснодонской и Гончарова, Шевченко – Михаила Грушевского (Энгельса), Некрасова и Заводской, а также у автопарка, в центре на проспекте Суворова, в районе перекрестка ул. Пушкина и 28 июня, на Нахимова, а также на Бадаева», - написал городской голова.

Мэр отметил, что в городе развозят питьевую бутилированную воду (в 6-литровых бутылях) на дом гражданам преклонного возраста, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями.

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Абрамченко также отметил, что, по состоянию на 7.00 понедельника, в больницах Измаила и Измаильского района находится 139 человек (109 детей и 30 взрослых), которые госпитализированы с жалобами на расстройства желудочно-кишечного тракта.

«В понедельник с нуля часов до 7.00 в больницы поступили три человека. Всего с начала вспышки инфекции за медицинской помощью обратились 735 человек», - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение 16-26 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 732 человека (в том числе 426 детей).

По состоянию на 7 часов утра 27 июня в медицинских учреждениях г. Измаил находятся 136 человек, в том числе 106 детей.

Предварительная причина заболевания – употребление недоброкачественной воды.