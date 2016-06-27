Львовщина: мужчину госпитализировали в реанимацию после укуса змеи

Во Львовской области мужчина после укуса змеи госпитализирован в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 25 июня в селе Ковпин Бродовского района змея укусила в кисть левой руки местного жителя. Потерпевший находится в состоянии средней тяжести.

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