Львовщина: мужчину госпитализировали в реанимацию после укуса змеи
12:52, 27 июня 2016Новости регионов
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Во Львовской области мужчина после укуса змеи госпитализирован в реанимацию.
Потерпевший находится в состоянии средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 25 июня в селе Ковпин Бродовского района змея укусила в кисть левой руки местного жителя.
Потерпевший находится в состоянии средней тяжести.
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