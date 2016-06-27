Маме, родившей пятерых малышей, подарили 3-комнатную квартиру в Одессе

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, одесситку Оксану Кобелецкую, родившую пятерню, поздравила заместитель городского головы Зинаида Цвиринько.

«Подарком от городских властей Одессы уникальной маме стала 3-комнатная квартира площадью 100 кв. метров в новом доме по улице Бреуса. Ко времени вселения большой семьи квартира будет отремонтирована и полностью готова для проживания», - отметили в горсовете.

Цвиринько подчеркнула, что рождение одновременно пятерых детей — уникальный случай для Одессы и для всей Украины.

«Сразу о пяти малышах заботиться непросто, поэтому городские власти всесторонне изучают возможности помощи этой семье. Первый шаг уже сделан — по поручению городского головы Геннадия Труханова этой семье выделена 3-комнатная квартира. И дальше город поддержит семью и поможет вырастить детей», — отметила Цвиринько.

Как только новорожденные достаточно окрепнут, планируется перевести их на второй этап выхаживания в детскую городскую больницу имени академика Резника, оснащенную современным медицинским оборудованием. Мама и малыши обеспечены всей необходимой медицинской помощью и медикаментами в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Одессе Оксана Кобелецкая родила одновременно пятерых детей – трех мальчиков и двух девочек. В этой семье уже растет 3-летняя дочь.