В Киеве запустят реконструированный современный резервуар для чистой артезианской воды

Акционерная компания «Киевводоканал» запустит в работу реконструированный по современным технологиям резервуар для хранения чистой воды на насосной водопроводной станции «Оболонь-2» артезианского водоснабжения в ноябре 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала» со ссылкой на генерального директора компании Дмитрия Новицкого.

«Реконструкция резервуара чистой воды на насосной станции «Оболонь-2» выполняется в рамках инвестпрограммы, утвержденной в 2014 году приказом Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Работы выполняет «Концерн «Киевподземдорстрой». Окончание строительства планируется на ноябрь 2016 года», - говорится в сообщении.

Новицкий отметил, что для Киева это один из первых подобных объектов, который будет выполнен по современным технологиям.

Читайте такжеВода без газа ускоряет обмен веществ«Внутренняя поверхность сооружения обработана полиэтиленом - такая герметизация исключает попадание в чистую воду любых посторонних веществ, а также предотвращает вытекание воды наружу», - цитирует пресс-служба Новицкого.

«Резервуары для хранения чистой воды выполняют три функции: емкость для хлорирования воды (для эффективного обеззараживания - не менее 60 минут), поддержания в оптимальном режиме работы артезианских скважин и, безусловно, - запас воды на случай чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Как сообщается, станция «Оболонь-2» введена в эксплуатацию в 1976 году, обслуживает часть жилого массива Оболонь, занимает площадь около 25 га. Проектная мощность - 34 тыс. куб. м в сутки, фактически, в зависимости от объема водопотребления жителями, подается 12-13 тыс. куб. м в сутки.

Читайте такжеВ Измаиле пострадавшие от кишечной инфекции связывают это с употреблением сырой воды Справка УНИАН. «Киевводоканал» работает в сфере водоснабжения и водоотведения в городе Киеве, отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям.

Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.

Киев обеспечивается питьевой водой из трех источников водоснабжения - рек Днепр, Десна и подземных водоносных горизонтов.

Сегодня среднесуточная подача питьевой воды потребителям Киева составляет около 900 тыс. кубометров в сутки.