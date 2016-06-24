В Киеве проведут бесплатное тестирование на ВИЧ/СПИД

В воскресенье, 26 июня, с 11.00 на Крещатике по случаю Дня молодежи специалисты будут проводить бесплатные консультации и тестирование на ВИЧ/СПИД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, напротив ЦУМа будет развернута специально созданная площадка, где будет работать мобильная амбулатория для бесплатного анонимного, конфиденциального и быстрого тестирования.

Также состоится презентация тематической социально-художественной выставки «Я Есть».

В пресс-службе КГГА напомнили, что в апреле 2016 года Киевский городской голова Виталий Кличко подписал Парижскую декларацию ускорения действий по преодолению эпидемии СПИДа в крупных городах. Мэр столицы призвал киевлян объединить усилия с международным сообществом, предотвратить распространение болезни и приложить все усилия для преодоления эпидемии СПИДа.

По данным Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, по состоянию на 1 апреля в Киеве на диспансерном учете состояли 527 детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями. У 183-х из них диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден, у остальных – на стадии подтверждения. Всего в 2016 году такой диагноз установлен девяти детям.