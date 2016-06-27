В Черкассах у подозреваемого в изготовлении наркотиков изъяли более 3,5 кг марихуаны

В Черкассах правоохранители задержали мужчину, у которого изъяли более 3,5 кг марихуаны, стоимость которой по ценам «черного рынка» составляет около 200 тыс. грн.

Читайте такжеМарихуана негативно влияет на мозг - исследованиеКак сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области, в Черкассах 23 июня правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который незаконно занимался изготовлением марихуаны.

Во время обыска в частном доме 52-летнего жителя Черкасс изъято более 3,5 кг марихуаны, расфасованной в пакеты. Стоимость изъятого на «черном рынке» составила бы около 200 тыс. грн.

Кроме того, у мужчины изъято 65 кустов растений конопли, которые росли на приусадебном участке, а также пакеты с семенами различных селекционных сортов конопли.

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