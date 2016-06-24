В Днепропетровской области ликвидировали канал распространения лекарств-фальсификатов

В Новомосковске и Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировали канал распространения фальсифицированных лекарств на территории всей страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, злоумышленники поставляли фальсифицированные лекарства в аптечные сети по всей территории Украины.

В частности, 23 июня во время обысков в складских помещениях и домах, принадлежащих подозреваемым в создании преступной группировки, правоохранители изъяли крупную партию фальсифицированных и просроченных лекарств.

Читайте такжеВ Одессе разоблачили цех по производству фальсифицированных лекарств«Изъято более полторы тысячи упаковок поддельных медпрепаратов. Кроме того, оперативники спецслужбы выявили значительное количество подготовленных к реализации лекарств, которые должны были быть утилизированы еще в 2013 году», - говорится в сообщении УСБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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