В Киеве и области 26-27 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность
15:26, 24 июня 2016Новости регионов
116
В Киеве 24-25 июня ожидается высокая (четвёртого класса), а 26-27 июня чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.
Ожидается чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность / Фото: УНИАН
В Киеве и области 26-27 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Отмечается, что в связи с сохранением сухой жаркой погоды в Киеве 24-25 июня ожидается высокая (четвёртого класса), а 26-27 июня чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.
Читайте такжеВ Черновцах СЭС запретила купаться в реке Прут из-за загрязненности водыВ то же время в большинстве районов Киевской области 26-27 июня ожидается высокая (четвертого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter