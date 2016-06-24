В Киеве и области 26-27 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что в связи с сохранением сухой жаркой погоды в Киеве 24-25 июня ожидается высокая (четвёртого класса), а 26-27 июня чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.

Читайте такжеВ Черновцах СЭС запретила купаться в реке Прут из-за загрязненности водыВ то же время в большинстве районов Киевской области 26-27 июня ожидается высокая (четвертого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.