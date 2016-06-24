В Ивано-Франковской области бешеная крыса искусала женщину

11:49, 24 июня 2016
Новости регионов
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В Ивано-Франковской области бешеная крыса покусала женщину.

Фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, 60-летняя женщина проживает в с. Марковцы Тисменицкого района.

При проверке животного Ивано-Франковской государственной лабораторией ветеринарной медицины было предоставлено положительный результат относительно бешенства.

Женщина находится на лечении в медицинском учреждении в Тысменице.

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