В Ивано-Франковской области бешеная крыса искусала женщину

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, 60-летняя женщина проживает в с. Марковцы Тисменицкого района.

При проверке животного Ивано-Франковской государственной лабораторией ветеринарной медицины было предоставлено положительный результат относительно бешенства.

Женщина находится на лечении в медицинском учреждении в Тысменице.