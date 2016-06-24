В Ивано-Франковской области бешеная крыса искусала женщину
11:49, 24 июня 2016Новости регионов
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В Ивано-Франковской области бешеная крыса покусала женщину.
Женщина находится на лечении в медицинском учреждении в Тысменице / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, 60-летняя женщина проживает в с. Марковцы Тисменицкого района.
При проверке животного Ивано-Франковской государственной лабораторией ветеринарной медицины было предоставлено положительный результат относительно бешенства.
Женщина находится на лечении в медицинском учреждении в Тысменице.
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