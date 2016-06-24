В Измаиле растет количество пациентов с кишечными инфекциями: более половины отравившихся - дети

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 16-23 июня в Измаильской районной больницы с предварительным диагнозом – острый гастроэнтероколит обратились 617 человек (из них 358 детей) местных жителей города Измаил и села Броска Измаильского района», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 24 июня в медицинских учреждениях Измаила находится 188 человек (из них 118 детей), выписаны (переведены на амбулаторное лечение) 429 человек (из них 240 детей). Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

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Ранее сообщалось, что количество пострадавших от кишечной инфекции составляет 597 человек. Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 16 июня. В Минздраве проинформировали, что причиной массового отравления людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.