Жители прифронтовой Красногоровки получили помощь Штаба Ахметова

Вчера, 22 июня, более 100 мирных жителей прифронтовой Красногоровки получили гуманитарную помощь. Несмотря на сильные ночные обстрелы города, Гуманитарный штаб Рината Ахметова открыл пункт выдачи, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Красногоровка Марьинского района находится в «серой зоне», на самой линии соприкосновения. Город существенно пострадал от боевых действий, не функционируют многие предприятия, учреждения переведены в соседнее Курахово.

Читайте такжеШтаб Ахметова окажет помощь в лечении женщин, пострадавших при обстреле Красногоровки«Помощь мирным жителям Красногоровки Штаб Рината Ахметова доставляет почти год, с июля 2015-го. Сейчас, по словам наших волонтеров, в городе напряженная обстановка, снова есть разрушения жилых домов, пострадавшие. Со вчерашнего дня наш стационарный пункт начал там недельную работу. Всего мы планируем выдать продуктовые наборы порядка 1700 жителям самых социально незащищенных категорий», ‒ рассказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба.

В первый день выдачи помощь от Штаба получили в основном пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. В последующие дни работы продуктовые наборы будут выдаваться всем категориям Гумштаба. Всего жителям Красногоровки уже выдано более 14,3 тысяч продуктовых наборов, 725 из которых – детские, для малышей в возрасте до 35 месяцев.

Читайте такжеГуманитарная помощь для жителей "горячих точек": волонтеры снова побывали в Песках Также Штаб Рината Ахметова оказывает помощь на лечение трем женщинам, мирным жительницам Красногоровки, пострадавшим во время недавних обстрелов.

«Наши специалисты находятся на постоянной связи с лечащими врачами. Для пострадавших уже закуплены все необходимые медикаменты и перевязочные материалы для проведения операций», – уточнил Александр Вишняков.

Читайте такжеЖители Марьинки получили помощь от штаба АхметоваПо состоянию на 23 июня 2016 года Штаб Рината Ахметова всего выдал более 8 млн 582 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.