В Киеве за ложные заключения о качестве продукции задержали троих чиновников

Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали за взяточничество троих должностных лиц Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины на территории г. Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеВ Житомире задержали врача, который вымогал взятки за подтверждение инвалидности«Установлено, что служебные лица Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору, на протяжении апреля-июня 2016 года систематически требовали и получали неправомерную выгоду от субъектов хозяйствования за предоставление положительных заключений качества продукции», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, за указанный период должностными лицами получено около 300 тыс. грн взяток.

«Вышеуказанные государственные служащие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, денежные средства (предмет неправомерной выгоды) изъяты», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеДолжность медицинской сестры в луцкой больнице стоит $500Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения и проводится комплекс неотложных процессуальных и следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, информировали в Генпрокуратуре.