В Измаиле количество пострадавших от кишечной инфекции возросло до 597 человек

В Измаиле Одесской области количество пострадавших от кишечной инфекции возросло до 597 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

«За минувшую ночь в больницы Измаила поступило 5 человек, из которых четверо – дети, утром четверга (до 12.00) – еще 9 человек… За весь же период вспышки вирусной инфекции в больницы Измаила и Измаильского района госпитализированы 597 человек, из них 342 - дети», - отметил Абрамченко.

В то же время, по его словам, наметилась тенденция снижения количества заболевших. Если 21 июня в лечебные учреждения города с жалобами на симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта поступили 97 человек, то 22 июня, - 54.

Абрамченко акцентирует, что сегодня местные власти рассматривали вопрос о сроках снятия режима чрезвычайной ситуации.

«В рекомендациях Санслужбы Украины говорится о 28 июня. Мы должны понимать, что это произойдет только при условии существенного снижения количества больных как поступающих в лечебные учреждения, так и находящихся в них. Хочу отметить неустанную работу медицинского персонала. Принято решение о доплате медицинским работникам, работающим в особых условиях», – подчеркнул мэр.

В Главном управлении Госсанэпидслужбы Украины сообщили, что, по данным вирусологических исследований материала, получены положительные результаты и выявлены кишечные вирусы, в частности, калицивирусы, ротавирусы, астровирусы. «Также выявлены результаты с двумя и тремя вирусами… Кроме того, при исследовании питьевой воды из артезианских скважин выявлены РНК ротавирусов», - отметили в ведомстве.

Читайте такжеВ Измаиле количество пострадавших от кишечной инфекции возросло до 583 человекПротивоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГСЧС сообщили, что 16-22 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит обратились 583 жителей Измаила, сел Броска и Матроска Измаильского района (из них 331 ребенок).

19 июня мэр Измаила Абрамченко заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротовирусной и норовирусной инфекций, а также кишечная палочка. Это произошло из-за фекального загрязнения воды во время сильных ливней, которые прошли 14 июня.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 16 июня.

Читайте такжеВ Измаиле пострадавшие от кишечной инфекции связывают это с употреблением сырой воды 21 июня в Минздраве проинформировали, что причиной массового отравления людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.