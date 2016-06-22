Штаб Ахметова окажет помощь в лечении женщин, пострадавших при обстреле Красногоровки

Об этом сообщила координатор Штаба Римма Филь.

«Ночью 20 июня, в результате прямого попадания снаряда в жилой многоэтажный дом были ранены жительницы Красногоровки, 48-ми, 54-х и 76-ти лет. Все трое в тяжелом состоянии доставлены в Марьинскую центральную районную больницу (территориально находится в г. Курахово). У женщин множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пациенткам предстоит длительное и дорогостоящее лечение. В рамках программы «Адресная помощь» Гуманитарный штаб окажет сопровождение в лечении всех трех пострадавших», ‒ заявила Римма Филь.

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Штаб Рината Ахметова связался с лечащими врачами, чтобы узнать, какая помощь сейчас необходима. Для пострадавших будут закуплены все необходимые медикаменты и перевязочные материалы для проведения операций.

За все время работы Штаба Рината Ахметова адресную помощь на лечение уже получили 6 269 человек, в том числе 2 077 детей.

«Это страшная статистика и, к сожалению, счетчик пострадавших от военных действий на Донбассе продолжает отщелкивать новые жертвы. На протяжении всего вооруженного конфликта Штаб Рината Ахметова оказывал и будет продолжать оказывать помощь раненым женщинам и детям», ‒ сказала координатор Гуманитарного штаба.