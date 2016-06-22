В Измаиле сегодня госпитализированы еще 17 человек с кишечной инфекцией

В Измаиле Одесской области сегодня, 22 июня, госпитализировано еще 17 человек с симптомами кишечной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, с 7.00 до 12.00 в лечебные учреждения госпитализированы еще 17 человек, из которых трое детей.

Читайте такжеКоличество пострадавших в результате отравления в Измаиле превысило 500 человек«По состоянию на 12.00, в Измаиле с начала вспышки кишечной инфекции госпитализировано 555 граждан, в том числе, 312 – дети. Все - с жалобами на тошноту, рвоту, расстройство стула и высокую температуру. На стационарном лечении находятся 225 человек - 104 ребенка и 121 взрослый», - сообщил Абрамченко.

Он отметил, что за минувшую ночь в стационары города и района поступили 9 человек (3 взрослых и 6 детей), а с 7.00 до 12.00 - 17 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения, ссылаясь на данные Госсанэпидемслужбы, проинформировали, что, по состоянию на 22 июня, из-за вспышки кишечной инфекции в Измаиле за медпомощью обратились 538 человек, из них 309 – дети. Эпидемиологи подчеркивают, что не следует рассчитывать на скорое окончание вспышки, так как от больных, а следовательно, и из окружающей среды, выделяются различные возбудители. К тому же жаркая погода способствует сохранению вирусов в окружающей среде.

Читайте такжеВ Измаиле пострадавшие от кишечной инфекции связывают это с употреблением сырой воды 19 июня мэр Измаила Абрамченко заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротовирусной и норовирусной инфекций, а также кишечная палочка. Это произошло из-за фекального загрязнения воды во время сильных ливней, которые прошли 14 июня.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 16 июня.

21 июня в Минздраве проинформировали, что причиной массового отравления людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.