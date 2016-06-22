В Киеве введут электронную систему обслуживания пациентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Концепции развития системы здравоохранения Киева, которая была презентована сегодня на международной конференции председателем Киевской городской госадминистрации Виталием Кличко и его заместителем Николаем Поворозником.

Поворозник отметил, что концепцией предусмотрено внедрение электронной системы обслуживания пациентов, в частности, речь идет об “электронной регистратуре и медицинской карте и единой учетной онлайн-системе”.

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Он подчеркнул, что благодаря внедрению электронной системы граждане смогут дистанционно записываться на приемы к врачам, а также получат возможность быстрого доступа к необходимым медицинским учреждениям. По словам Поворозника, также предусмотрено внедрение электронных рецептов.

На уточняющий вопрос УНИАН, когда может быть внедрена такая электронная система, Поворозник сообщил, что первый соответствующий пилотный проект до конца лета будет презентован в Подольском районе.

“Кроме того, до конца года мы очень хотим ввести 4 новых приемных отделения мирового уровня в четырех больницах города - это первая и вторая детские больницы, больница скорой помощи и больница № 12 на Подвысоцкого”, - добавил он.

На конференции Поворозник также отметил, что предполагается оснащение медицинским оборудованием автомобилей скорой медицинской помощи и обновление их парка.

По его словам, в рамках модернизации сферы здравоохранения Киева также планируется подготовить систему к внедрению страховой медицины, будет инициирован пилотный проект по внедрению страховой медицины.

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Поворозник отметил, что, согласно Концепции, предусматривается предоставление большей самостоятельности больницам. По его словам, планируется перевод больниц в статус коммунального неприбыльного предприятия, что даст возможность “главным врачам на свое усмотрение (в положительном смысле этого слова) распоряжаться теми средствами, которые будут поступать в больницы из разных источников - бюджет, платные услуги, специальные счета, и эти средства могут использоваться на медикаменты, на развитие учреждений, на зарплату”.

Он сообщил, что в бюджете Киева на текущий год предусмотрено финансирование сферы здравоохранения на сумму более 3,8 млрд грн. По словам Поворозника, в Киеве работает 615 медицинских учреждений различных форм собственности, из них 162 подчиняются Департаменту здравоохранения КГГА, то есть 26% учреждений. Заместитель председателя КГГА отметил необходимость рационального распределения средств на местах и прозрачного их использования.