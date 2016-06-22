Количество пострадавших в результате отравления в Измаиле превысило 500 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 16-21 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом – острый гастроэнтероколит обратились 529 человек (из них 308 детей) местных жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района», - говорится в сообщении.

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По состоянию на сегодня в медицинских учреждениях Измаила находится 239 человек (из них 111 детей), выписано (переведено на амбулаторное лечение) 290 человек (из них 197 детей).

Ранее сообщалось что в результате отравления пострадали 423 человека.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что причиной массового отравления людей стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.