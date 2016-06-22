Донетчина: разоблачено производство по изготовлению поддельных лекарств

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Указанная деятельность осуществлялась при содействии должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

В Мариуполе во время проведения ряда обысков в складских и производственных помещениях, а также по адресам проживания фигурантов найдено и изъято несколько десятков тонн контрафактной продукции, более десяти единиц технического оборудования, в том числе промышленного, для изготовления указанной продукции и подделки товарных знаков, печатей и штампов отечественного и зарубежного производства.

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Кроме этого, изъяты денежные средства, полученные в результате указанной противоправной деятельности в сумме почти полмиллиона гривен.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Досудебное расследование по ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и ч.3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины, которое проводится следственным отделом прокуратуры Донецкой области, продолжается.