В Киеве горела больница на Шелковичной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 19:48. Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного корпуса урологии в офтальмологическом отделении, а именно в вентиляционном коробе третьего этажа с последующим распространением огня по нему на четвертый этаж. В 20:29 пожар был локализован, а в 22:39 ликвидирован.

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Во время тушения спасатели эвакуировали четверых больных на носилках, которые самостоятельно не передвигались, трех больных вывели на безопасное расстояние. «Вероятной причиной возникновения пожара является короткое замыкание в электродвигателе в вентиляционной шахте с последующим горением в ней пыли, мусора, однако окончательную причину установит следствие», - отметили в управлении ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.