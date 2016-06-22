В Хмельницкой области от урагана пострадал 10-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области.

В сообщении сказано, что спасатели ликвидируют последствия урагана на территории Славутского района Хмельницкой области в селах Аннополь, Ревки, Малый Скнит, Хоросток и Понора.

Читайте такжеНа Закарпатье госпитализировали 7 человек, пострадавших от града«По предварительным данным, в результате непогоды в 98 частных домохозяйствах повреждены кровли жилых домов. Кроме того, от падения ветки дерева пострадал 10-летний мальчик», - подчеркнули в ГСЧС.

Для проведения восстановительных работ поврежденных домов были привлечены 25 спасателей и одна единица специальной техники.