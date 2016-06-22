Луганщина: Марковское районное медобъединение получило средства на аппаратуру и ремонт

Луганская областная военно-гражданская администрация решила направить 1,7 млн грн из областного бюджета на капитальный ремонт и закупку нового медицинского оборудования для Марковского районного территориального медицинского объединения.

Читайте такжеВ Лисичанске открылась восстановленная после боевых действий городская больницаКак говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, такое решение было принято после визита председателя областной ВГА Юрия Гарбуза в Марковский район.

Согласно сообщению, средства пойдут на приобретение медицинского оборудования на сумму 193 тыс. грн, на реконструкцию сети гарантированного электроснабжения - 453 тыс. грн; также планируется капитальный ремонт здания хирургического отделения медицинского объединения на сумму более 1,4 млн грн.

Читайте такжеВ Кировоградской больнице открыли два новых отделения«Это лишь первый и необходимый шаг на пути модернизации медицинской помощи в Луганском регионе. Я поручил Марковской райгосадминистрации публично отчитаться об использовании этих средств, что будет способствовать прозрачности расходов», - цитирует пресс-служба руководителя ВГА Гарбуза.