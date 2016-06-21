На Закарпатье госпитализировали 7 человек, пострадавших от града

На Закарпатье семь человек были госпитализированы в результате травмирования градом.

Как сообщила заведующая пресс-центром Областного центра здоровья Елена Суханова со ссылкой на заведующего травматологическим отделением Виноградовской райбольницы Адальберта Мезева, всего после непогоды в больницу обратились сами и были доставлены "скорой" семь человек, пострадавших в результате града.

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По ее словам, у всех пострадавших диагностированы ушибленные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

"Кроме того, у одной женщины - открытый перелом запястной кости правой руки. Рукой она прикрывала голову от града", - уточнила Суханова.

Все пострадавшие получили помощь медиков и сейчас проходят амбулаторное лечение.

Как сообщил заместитель технического директора энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго» Василий Дзиковский, в результате непогоды, по состоянию на 14.00, в области обесточены полностью 5 и частично 9 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения работают 9 бригад и 11 единиц техники.

«До конца дня все населенные пункты планируем подключить к электроснабжению», - добавил Дзиковский.

Всего, по данным Главного управления ГСЧС в Закарпатской области, в ночь с 20 на 21 июня и сегодня утром непогода нанесла значительный ущерб трем районам области: Хустскому, Виноградовскому и Тячевскому.

Читайте такжеВ Житомирской области мужчину доставили в реанимацию после удара молнииВ результате непогоды в Виноградовском и Хустском районах градом были повреждены крыши жилых домов и некоторых объектов инфраструктуры. Как прозвучало сегодня на заседании постоянной бюджетной комиссии Закарпатского областного совета, градом повреждены более 4000 кровель только в Виноградовском районе.

Сейчас, по данным УГСЧС, в населенных пунктах, пострадавших от непогоды, осуществляется подворовой обход комиссиями сельских советов для уточнения информации относительно нанесенного ущерба.