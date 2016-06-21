Гуманитарная помощь для жителей "горячих точек": волонтеры снова побывали в Песках

Мобильная бригада волонтеров Штаба Рината Ахметова 20 июня в третий раз доставила гуманитарную помощь оставшимся мирным жителям Песок, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Всего там сейчас проживает 14 человек. В этом населенном пункте на самой линии соприкосновения продолжаются обстрелы, нет воды и элементарных благ цивилизации.

Читайте также143,5 тыс. наборов выживания выдали мобильные бригады Штаба Ахметова за 1 год«Мы побывали в Песках третий раз за последние полгода. Во время нашей выдачи было тихо, но, по словам жителей три ночи идут сильные обстрелы. Сильная жара, воды нет, электричества тоже. Люди изможденные, уставшие. Очень радуются, когда мы к ним приезжаем. На вопрос, как выживают, отвечают, что с трудом держаться, чтобы не падать духом. Говорят, благо, тепло сейчас и в разрушенных домах можно жить, пока дождя нет. За наш третий приезд ничего не поменялось, те же истории выживания и глаза, которые еще надеются увидеть близких и мир», ‒ рассказала Юлия Малахова, координатор мобильной бригады Гуманитарного штаба.

После Песок за один рабочий день волонтеры Штаба Рината Ахметова успели посетить еще 5 населенных пунктов: Нетайлово, Невельское, Водяное, Опытное, Северное. Продуктовые наборы там получили 564 мирных жителя самых социально незащищенных категорий.

Читайте такжеЖители Марьинки получили помощь от штаба АхметоваПроект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.

За все время работы мобильные бригады Штаба выдали 157 тысяч продуктовых наборов. По состоянию на 21 июня 2016 года Штаб Рината Ахметова выдал более 8 млн 490 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.