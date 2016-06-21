В Измаиле пострадавшие от кишечной инфекции связывают это с употреблением сырой воды

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службой в области.

В частности, согласно сообщению, анализ факторов, способствовавших возникновению заболевания, показал, что 93% заболевших связывают свою заболеваемость с употреблением сырой питьевой воды. С употреблением молочных продуктов домашнего приготовления связывают свою болезнь 3% потерпевших, овощей и фруктов, которые были обработаны проточной водой, - 4%.

Для выявления источника инфицирования и этиологического фактора отобраны на бактериологические и санитарно-гигиенические исследования: питьевая вода из скважин и резервуаров водоканала, а также – из распределительной сети.

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«Материалы в работе… По готовым в настоящее время результатам исследований, в 9 случаях выявлена условно-патогенная флора», - отметили в управлении.

Клиническая картина: интоксикация, рвота, жидкий стул, высокая температура, боль в животе, редко - сыпь и энантема. Ход заболеваемости у всех потерпевших - средней степени тяжести.

Отмечается, что Измаил расположен с уклоном к реке Дунай и разделяется на 2 части. При проведении эпидемиологического расследования установлено, что основная заболеваемость регистрируется в северо-западной и юго-западной частях города. Это территории, которые наиболее пострадали от проливных дождей 14 июня, когда были затоплены дворовые туалеты в частном секторе. Кроме того, на данной территории дождевые сливные воды на время задерживались - сливная канализация была не в состоянии принять весь объем дождевых потоков.

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Вероятность заражения питьевой воды во время ливня подтверждает тот факт, что кишечная инфекция не регистрируется в южном микрорайоне Измаила, население которого получает питьевую воду из отдельных скважин. Последние находятся на более высоком уровне по сравнению с теми, которые обеспечивают водой население основной части города.

Для локализации очага проведен комплекс организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В городе работает усиленная эпидбригада. Также приказом Министерства здравоохранения Украины сформирована рабочая группа во главе с и.о. председателя госсанэпидслужбы Святославом Протасом и при участии главных внештатных специалистов Минздрава Украины: инфекциониста Ольги Голубовской, эпидемиолога Ирины Колесниковой.

В числе предпринятых оперативных мер - дезинфекционные мероприятия в очагах, частном секторе с обработкой дворовых туалетов, а также - внезапное бактериологическое обследование групп риска (работников кондитерских, кулинарных цехов, супермаркетов и других).

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что ситуация стабилизирована. «Это было очень тяжело. Спасибо измаильчанам за поддержку. Верю, что все будет хорошо», - подчеркнул он.