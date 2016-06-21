В Ивано-Франковской области мужчина попал в реанимацию после укуса змеи

В Ивано-Франковской области мужчина после укуса змеи госпитализирован в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, вчера в селе Татаров Яремчанского городского совета змея укусила в правую стопу 37-летнего жителя г. Луцк. Читайте такжеНа Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи Автомобилем скорой медицинской помощи пострадавшего доставили в реанимационное отделение Яремчанской городской больницы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

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