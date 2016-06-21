В Измаиле растет количество пострадавших в результате отравления загрязненной водой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 16-20 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит обратились 432 человека (из них 269 детей) местных жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района», - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 21 июня в медицинских учреждениях Измаила находится 186 человек (из них 98 детей), выписаны (переведены на амбулаторное лечение) 248 человек (из них 171 ребенок).

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«Подразделениями ГСЧС обустроено 55 койко-мест в школе №9 г. Измаил на случай усложнения ситуации. Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Предварительная причина заболевания – употребление недоброкачественной воды», - отмечается в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось о 405 пострадавших от отравления. 19 июня мэр Измаила заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротавирусной и норовирусной инфекций, а также - кишечная палочка. Это произошло в результате фекального загрязнения во время проливных дождей. По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.